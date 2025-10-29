volley bergamo 1991 a pesaro uno scontro diretto per risalire la classifica

Il Volley Bergamo 1991 torna in campo per una delicatissima sfida, uno scontro diretto per rientrare in zona playoff contro Vallefoglia. Stasera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, le rossoblù giocano un nuovo turno infrasettimanale di Regular Season, il secondo di questo inizio di stagione dai ritmi serratissimi. “Arriviamo da una sconfitta difficile contro Chieri – ammette la schiacciatrice americana Jenny Mosser, uno dei volti nuovi arrivati in estate – Non è stata la nostra prestazione migliore, ma ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare, perché sappiamo che possiamo giocare meglio. Sono fiduciosa che sapremo fare bene già dalla prossima gara”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

