Volley Bergamo 1991 a Pesaro uno scontro diretto per risalire la classifica
Il Volley Bergamo 1991 torna in campo per una delicatissima sfida, uno scontro diretto per rientrare in zona playoff contro Vallefoglia. Stasera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, le rossoblù giocano un nuovo turno infrasettimanale di Regular Season, il secondo di questo inizio di stagione dai ritmi serratissimi. “Arriviamo da una sconfitta difficile contro Chieri – ammette la schiacciatrice americana Jenny Mosser, uno dei volti nuovi arrivati in estate – Non è stata la nostra prestazione migliore, ma ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare, perché sappiamo che possiamo giocare meglio. Sono fiduciosa che sapremo fare bene già dalla prossima gara”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
È stato un piacere per Voerzio Winery @roberto_voerzio_winery dare il “Benvenute a Chieri” alle ragazze del Volley Bergamo 1991 - @volley_bergamo1991 Benvenuta e bentornata Martina Armini @martiarmini_ , che ha ricevuto dal Presidente Filippo Vergn - facebook.com Vai su Facebook
GAME DAY! Stasera alle 20.30 alla e-work arena le farfalle sfidano il Volley Bergamo 1991! Non mancare! ? Biglietti qui: https://volleybusto.vivaticket.it/it/event/eurotek-laica-uyba-volley-bergamo-1991/282312…, casse aperte dalle ore 19 Diretta TV - X Vai su X
Bergamo 1991 con tanta fame di punti sul campo del Vallefoglia - La formazione rossoblù, nella parte bassa della classifica a quota 5, gioca mercoledì 29 ottobre a Pesaro contro un’avversaria che ne ha solo uno in più: match molto importante. Lo riporta ecodibergamo.it
Volley Bergamo 1991, a Chieri non c’è partita: secca sconfitta per tre set a zero - Il fortino di Chieri non lascia campo al Volley Bergamo 1991, che non riesce a replicare la prestazione messa in scena contro la capolista Novara meno di una settimana fa alla ChorusLife Arena e ... Lo riporta bergamonews.it
Pallavolo, Chieri-Volley Bergamo 3-0 - Il fortino di Chieri non lascia campo al Volley Bergamo, che non riesce a replicare la prestazione messa in scena contro Novara meno di una settimana fa e lascia nettamente la vittoria alle piemontesi ... Segnala ecodibergamo.it