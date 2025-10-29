Volkswagen Car2X | due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La tecnologia Car2X rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più sicura, predittiva e intelligente. Con oltre due milioni di modelli prodotti in Europa, Volkswagen dimostra come la connettività possa diventare un alleato fondamentale nella riduzione degli incidenti e nel miglioramento della fluidità del traffico. Il sistema Car2X permette ai veicoli di comunicare direttamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

volkswagen car2x due milioniLe auto comunicano con CAR2X installata in oltre due milioni di Volkswagen - La connettività può rendere la guida di un’auto più sicura, più comoda e più efficiente: la produzione di oltre due milioni di Volkswagen dotate di tecnologia Car2X in Europa è indicata dalla società ... Riporta macitynet.it

Volkswagen Car2X: due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura - Volkswagen supera i due milioni di veicoli con tecnologia Car2X in Europa, migliorando sicurezza e connettività ... adnkronos.com scrive

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X - Con la produzione di oltre due milioni di veicoli Volkswagen dotati di tecnologia Car2X in Europa, la casa automobilistica tedesca compie un p ... Riporta megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Volkswagen Car2x Due Milioni