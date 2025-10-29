Vogliamo valorizzare gli studenti Nuova maturità l' annuncio di Valditara
La nuova maturità è diventata legge. Il ministro Giuseppe Valditara pubblica un video sui social per spiegare agli studenti lo spirito della rivoluzione che diventerà operativa a partire da quest'anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditaragiuseppe) "Abbiamo approvato in via definitiva la riforma della maturità. Via quel documento che vi creava ansia su cui voi dovevate effettuare collegamenti interdisciplinari astrusi e complicati. Invece adesso quattro materie chiare che saprete a fine gennaio e su cui sarete interrogati all'orale.
