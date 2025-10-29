Vlahovic Juve | standing ovation e coro di tutto lo stadio al momento della sostituzione del serbo Cosa è successo allo Stadium

Vlahovic Juve, che tributo per l’attaccante all’uscita dal campo: lo stadio lo acclama, lui risponde commosso. Segnale forte dopo le critiche. Un boato che scaccia via le critiche, un abbraccio ideale che sa di riconciliazione. Nel momento più delicato, l’Allianz Stadium si stringe attorno a Dusan Vlahovic. Al minuto 89 della sfida contro l’Udinese, con la Juventus avanti per 2-1 grazie anche a un suo gol su rigore, l’attaccante serbo è stato richiamato in panchina da Massimo Brambilla per far posto a Teun Koopmeiners. E in quel momento, lo stadio gli ha tributato un’autentica standing ovation. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: standing ovation e coro di tutto lo stadio al momento della sostituzione del serbo. Cosa è successo allo Stadium

