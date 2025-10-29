Vlahovic Juve, il serbo apre a un futuro in bianconero? Tutte le novità dopo le dichiarazioni dell’attaccante. Una vittoria per scacciare la crisi, un gol (su rigore) per ritrovare il sorriso, e parole da leader per indicare la via. Dopo il fondamentale successo per 3-1 contro l’Udinese, che ha interrotto la striscia nera di otto partite senza vittorie, Dusan Vlahovic si è presentato in conferenza stampa. In un momento di caos totale, con l’esonero di Igor Tudor e la panchina affidata al traghettatore Massimo Brambilla, il centravanti serbo ha parlato con lucidità, assumendosi la responsabilità e chiedendo un cambio di mentalità a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo apre a un futuro in bianconero? Le dichiarazioni fanno scatenare i tifosi: tutti gli aggiornamenti