Vlahovic Juve il serbo apre a un futuro in bianconero? Le dichiarazioni fanno scatenare i tifosi | tutti gli aggiornamenti
Vlahovic Juve, il serbo apre a un futuro in bianconero? Tutte le novità dopo le dichiarazioni dell’attaccante. Una vittoria per scacciare la crisi, un gol (su rigore) per ritrovare il sorriso, e parole da leader per indicare la via. Dopo il fondamentale successo per 3-1 contro l’Udinese, che ha interrotto la striscia nera di otto partite senza vittorie, Dusan Vlahovic si è presentato in conferenza stampa. In un momento di caos totale, con l’esonero di Igor Tudor e la panchina affidata al traghettatore Massimo Brambilla, il centravanti serbo ha parlato con lucidità, assumendosi la responsabilità e chiedendo un cambio di mentalità a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
RIGORE PER LA #JUVE. Dusan #Vlahovic rimedia un calcio di rigore per i bianconeri per questo episodio dubbio in area. Luca Marelli, a DAZN, spiega così l’episodio: “Di Bello vede solo la trattenuta di Goglichidze e fischia il rigore. In realtà anche Vlahovi Vai su Facebook
#Vlahovic: “Stasera la miglior partita stagionale della #Juventus. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como: questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara. Domenica non eravamo a livello della #Juve. Non basta dare il 100%. Con la #Lazi - X Vai su X
Juventus-Udinese 1-0: annullato gol a Vlahovic, dopo la rete dal dischetto del serbo - 12' – Fallo Udinese: Piotrowski è in ritardo e atterra Kelly. Lo riporta tuttojuve.com
Mercato Juventus, Dusan Vlahovic non va al muro contro muro - "Mai dire mai, ma non so cosa possa succedere" ammette l’attaccante serbo della squadra piemontese, in gol contro l'Udinese. Riporta msn.com
Vlahovic protagonista in Juventus-Udinese: un segnale forte che sembra un paradosso - Prova maiuscola dell'attaccante serbo: si procura un rigore e lo trasforma, inscenando una prova di lotta e di grande generosità. Lo riporta ilbianconero.com