Vlahovic a caccia di un traguardo personale in Juve Udinese | se dovesse segnare una doppietta… Così può risollevare i bianconeri e se stesso

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic è alla ricerca di un traguardo personale in Juve Udinese: in caso di doppietta ecco cosa succederebbe. Una sfida per scacciare la crisi, una notte per riscrivere la storia personale. La Juventus, guidata dal tecnico ad interim Massimo Brambilla, affronta l’Udinese (questa sera, ore 18:30) con l’obbligo di tornare a vincere, e si affida al suo bomber, Dusan Vlahovic, che contro i friulani ha un conto aperto e un doppio traguardo da raggiungere. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Vlahovi? contro l’Udinese: da bestia nera a talismano?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic a caccia di un traguardo personale in Juve Udinese: se dovesse segnare una doppietta… Così può risollevare i bianconeri (e se stesso)

