L’anno scorso era stata l’interazione tra l’allegria contagiosa di Marcus Thuram e la serietà marziale di Scott McTominay: «Smile, it’s beautiful» aveva ironizzato l’attaccante francese, mentre il centrocampista del Napoli, al rientro degli spogliatoi dopo l’intervallo, fissava con cupezza il cerchio del centrocampo. Era già uno scontro di idee calcistiche differenti, Napoli-Inter: l’ordine tattico contro il talento, la serietà contro la leggerezza. Prima ancora, dopo l’episodio del rigore conquistato all’andata da Denzel Dumfries per un contatto con Zambo Anguissa, c’era stata la polemica di Antonio Conte a Dazn: «Ma che significa, che significa che il Var non può intervenire? Che significa? È così che si creano i retropensieri». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Viva la rivalità astiosa tra Napoli e Inter, oggi sono il meglio del calcio italiano