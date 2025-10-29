Viva gli anziani | a Fiumicino il programma di sostegno per gli over 80

Fiumicino, 29 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio per l’attivazione del programma “Viva gli Anziani! ”, un modello innovativo di welfare di comunità che promuove il benessere, la sicurezza e l’autonomia delle persone anziane. “L’invecchiamento della popolazione è una delle trasformazioni più significative del XXI secolo: entro il 2050, gli over 65 rappresenteranno oltre il 35% della popolazione italiana. Questo fenomeno comporta nuove sfide sociali, sanitarie ed economiche. – ricorda l’assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it