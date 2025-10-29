Vittorio Sgarbi in tribunale per l’udienza sul tutore legale La gente grida vergogna alla figlia Evelina
La vicenda tiene banco da giorni sui giornali e nelle trasmissioni tv: Evelina Sgarbi ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre Vittorio che, secondo lei, non sarebbe più in grado di badare ai propri interessi. Dopo l’istanza, depositata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, sono partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alba Sgarbi, la compagna Sabrina Colle. E l’udienza si è svolta ieri 28 ottobre davanti alla giudice Paola Scorza della nona sezione del Tribunale Civile di Roma. Stando al racconto de Il Mattino, la giudice ha deciso di prendere 15 giorni prima di decidere se al critico d’arte serva un tutore legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
