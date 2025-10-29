Vittorio Lingiardi racconta al Teatro Kismet il Corpo Umano
Dopo essere stato ospite della rassegna letteraria curata da Nicola Lagioia, lo psicoanalista Vittorio Lingiardi torna sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari. Al centro della sua narrazione lunedì 3 novembre alle ore 21 c’è il corpo umano, nel reading-spettacolo musicale tratto dal saggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
