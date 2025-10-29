Vittorio Lingiardi racconta al Teatro Kismet il Corpo Umano

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stato ospite della rassegna letteraria curata da Nicola Lagioia, lo psicoanalista Vittorio Lingiardi torna sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari. Al centro della sua narrazione lunedì 3 novembre alle ore 21 c’è il corpo umano, nel reading-spettacolo musicale tratto dal saggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vittorio Lingiardi, 'Quando il cinema sogna l'inconscio', diretta streaming 18.30 - Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista parlerà di 'Quando il ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Lingiardi Racconta Teatro