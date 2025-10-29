Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano

Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano

