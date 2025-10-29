Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano il direttore al GdI | Ho dato un pugno ad uno dei due 0 sicurezza ogni giorno casi simili

Il direttore editoriale del Giornale è stato protagonista di una disavventura circa un mese fa, ed è stato intervistato dal Giornale d'Italia per cercare di ricostruire più nel dettaglio quanto è successo Vittorio Feltri è stato aggredito sotto casa a Milano. È stato lui stesso a darne notizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano, il direttore al GdI: "Ho dato un pugno ad uno dei due, 0 sicurezza, ogni giorno casi simili"

Leggi anche questi approfondimenti

Solidarietà a Vittorio Feltri, vittima di un’aggressione vile e inaccettabile. Chi esprime le proprie idee non può mai essere messo a tacere con la violenza. Noi siamo e saremo sempre, dalla parte del coraggio, della libertà e del rispetto. Vai su Facebook

Vittorio #Feltri è stato aggredito sotto casa a Milano. Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Uno dei due avrebbe poi tentato di spruzzare dello s - X Vai su X

Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo - Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Segnala tg24.sky.it

Vittorio Feltri, aggredito sotto casa da parte di due uomini: cosa è successo - Quel giorno, come di consueto, l’auto dei carabinieri lo attendeva sotto casa, ma la visuale era parzialmente ... Riporta donnaglamour.it

Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano da due uomini: "Ho sferrato un pugno mostruoso e sono scappati" - L’aggressione a Milano raccontata dal direttore de Il Giornale a “Fuori dal coro”: due uomini tentano di usare uno spray urticante, Feltri reagisce e ... Segnala affaritaliani.it