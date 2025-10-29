Vittoria di Savoia, la figlia maggiore di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, ha presentato il suo nuovo look su Instagram ed è identica alla madre. Suo padre le mette un cuoricino e confessa di voler diventare nonno. Vittoria di Savoia su Instagram con un nuovo taglio di capelli. Vittoria di Savoia si è presentato sul suo profilo Instagram con un nuovo look. La Principessa ha rinunciato alla sua lunga chioma per lasciare spazio a un caschetto che le sta divinamente. La foto condivisa sui social è stata scattata da Maya Mathieu. Il ritratto ha il formato di una polaroid, Vittoria è di profilo in modo da esaltare il nuovo taglio, un caschetto lungo e scalato, mentre il kajal nero rende più profondo lo sguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria di Savoia cambia look e sembra sua madre. La reazione di Emanuele Filiberto