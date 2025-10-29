Visita medica rimandata cinque volte
Viareggio, 29 ottobre 2025 – La visita medica è “urgente”, ma viene rinviata per cinque volte. E così dal 13 agosto, giorno in cui viene fissato per la prima volta l’appuntamento tramite Cup, posticipo dopo posticipo, siamo arrivati adesso al 13 novembre. “E chissà se questo sarà davvero il giorno buono.”. Il dubbio, viste le premesse, è più che legittimo. A raccontare la sua esperienza con la sanità pubblica, nella convinzione “che condividere le esperienze possa aiutare anche a migliorare il sistema”, è una quarantenne, della quale non faremo il nome per tutelarne ovviamente la riservatezza. Affetta da una patologia autoimmune che condiziona il funzionamento della tiroide, e per la quale fa periodici controlli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
