Visita istituzionale del Comune di Ancona al Rettore in uscita dell' Univpm la collaborazione andrà avanti

ANCONA – Si è svolto al Rettorato dell’Università politecnica delle Marche di via Menicucci l’incontro istituzionale tra il presidente del consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi e il Rettore dell’ateneo, Gian Luca Gregori. Presente anche l’assessore all’Università Marco Battino.L’appuntamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Visita istituzionale a Vittorito (AQ) Oggi il Presidente della Regione Marco Marsilio ha effettuato una visita istituzionale al Comune di Vittorito (AQ), accolto dal Sindaco Carmine Presutti. Nel corso dell’incontro è stato avviato un confronto costruttivo sulle esig Vai su Facebook

Santa Giusta, visita istituzionale del colonnello Steven Chenet - X Vai su X

Nuovo Comandante provinciale Finanza Ancona in visita in Comune - Visita di cortesia del nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Carlo Tomassini al sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Riporta ansa.it

Il prefetto Valiante in visita al Comune di Jesi - Anche il Comune di Jesi ha ricevuto, nei giorni scorsi, la visita del nuovo prefetto di Ancona Maurizio Valiante. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona, visita del ministro Giuli: “Qui la cultura è un punto di forza” - Ancona, 11 agosto 2025 – Una visita improvvisata ad Ancona, partendo dal Duomo e scendendo fino alla biblioteca Benincasa, passando per l’anfiteatro romano e per il museo archeologico. Scrive ilrestodelcarlino.it