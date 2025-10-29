Visioni ombre e inquietudini | l’eredità di Munch in mostra al Candiani | VIDEO
Edvard Munch, oltre Munch: dal 30 ottobre 2025 al 1° marzo 2026 il Centro Culturale Candiani di Mestre ospita una grande mostra sul pittore e litografo norvegese. Munch è specchio della cultura mitteleuropea e cittadino del mondo; tra i lunghi viaggi e soggiorni a Parigi, in Germania, in Belgio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
