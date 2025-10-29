Violenze su ragazzi autistici arresti

15.40 Direttrice e coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita ragazzi autistici e con disabilità mentali sono in carcere. Sono state arrestate nell' ambito di un secondo filone d'indagine dell'inchiesta per maltrattamenti che coinvolge una cooperativa sociale. Sono stati disposti anche quattro arresti domiciliari e undici divieti di avvicinamento, alcuni con braccialetto elettronico. Nel capo d'accusa per il primo rinvio a giudizio si menziona un "clima di sopraffazione e degrado" con ripetute violenze verbale e punizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

