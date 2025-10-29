Violenze e blocco di internet durante le elezioni presidenziali in Tanzania

Il 29 ottobre vari episodi di violenza sono stati segnalati durante una manifestazione antigovernativa a Dar es Salaam nel giorno delle elezioni presidenziali e legislative, da cui l’opposizione è stata esclusa. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

violenze e blocco di internet durante le elezioni presidenziali in tanzania

© Internazionale.it - Violenze e blocco di internet durante le elezioni presidenziali in Tanzania

