Violenza sulle donne | test anti-droga gratis a Roma

29 ott 2025

Violenza sulle donne: a Roma kit gratuiti contro il drink spiking nelle farmacie aderenti. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia si mobilitano con un’iniziativa concreta e simbolica: nel mese di novembre, verranno distribuiti gratuitamente dei kit rapidi per il rilevamento di sostanze stupefacenti versate nelle bevande, utilizzate per stordire le vittime e commettere violenze sessuali. Il fenomeno, noto come “drink spiking”, rappresenta una delle forme più insidiose di abuso “facilitato da droghe”, e colpisce soprattutto donne e ragazze in contesti di socialità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

