Violenza dopo il derby del Tigulio scontri e poliziotti feriti | 18 Daspo per 36 anni in totale

Diciotto Daspo per un totale di 38 anni: questi i provvedimenti adottati dal questore di Genova nei confronti di altrettanti tifosi tra i 19 e i 56 anni, responsabili degli scontri in occasione del derby del Tigullio (Entella-Sestri Levante) lo scorso 17 marzo.In totale sono stati emessi 5 Daspo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

