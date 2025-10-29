Violenza dopo il derby del Tigulio scontri e poliziotti feriti | 18 Daspo per 36 anni in totale

Diciotto Daspo per un totale di 38 anni: questi i provvedimenti adottati dal questore di Genova nei confronti di altrettanti tifosi tra i 19 e i 56 anni, responsabili degli scontri in occasione del derby del Tigullio (Entella-Sestri Levante) lo scorso 17 marzo.In totale sono stati emessi 5 Daspo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

violenza dopo derby tigulioViolenza dopo il derby del Tigulio, scontri e poliziotti feriti: 18 Daspo per 36 anni in totale - Sono stati identificati 18 degli ultras di Virtus Entella e Sestri Levante che hanno dato il via agli scontri lo scorso marzo dopo il derby del Tigullio ... Riporta genovatoday.it

