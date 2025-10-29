E’ successo ad Alba. La vittima: “Non potevo dire di no, mi minacciava e avrei perso il lavoro”. Lui ha cercato di negare: “In carcere ho anche frequentato corsi antiviolenza”. Ma i giudici non gli hanno creduto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Violentava la badante dei genitori mentre lui era ai domiciliari per abusi: condannato a 8 anni