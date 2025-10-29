Violentava la badante dei genitori mentre lui era ai domiciliari per abusi | condannato a 8 anni
E’ successo ad Alba. La vittima: “Non potevo dire di no, mi minacciava e avrei perso il lavoro”. Lui ha cercato di negare: “In carcere ho anche frequentato corsi antiviolenza”. Ma i giudici non gli hanno creduto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Violenta la badante che accudiva l’anziana madre: condannato a 8 anni - X Vai su X
AL CINEMA CON IL BEBÈ LA GAZZA LADRA di Robert Guédiguian (Francia, 2024, 96’) Maria è l’amorevole badante di alcuni anziani e sogna che suo nipote diventi un pianista. Per pagargli le lezioni non esita a rubare soldi ai suoi assistiti, convinta di no Vai su Facebook
Violentava da mesi la badante della madre: “Se mi lasci uccido i tuoi figli” - “Costretta a subire perché doveva lavorare” racconta l’avvocato della donna ... Come scrive cuneodice.it
Violentava la badante della madre: "Torna con me o uccido i tuoi figli". Albese condannato a 8 anni di reclusione - È in forza di tali condanne che tra gli ultimi mesi del 2024 e l’inizio del 2025 l’imputato si trovava sottoposto per un cumulo di pena alla misura cautelare alterativa degli arresti domiciliari, ... Segnala targatocn.it
Accoltella i genitori mentre dormono, 14enne arrestato a Ravenna: in rete cercava “come impugnare un coltello” - Tragedia familiare sfiorata a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni ha provato a uccidere i genitori mentre dormivano colpendoli con un coltello. Lo riporta fanpage.it