Violenta rissa durante le vacanze 4 giovani casertani nei guai
Non potranno tornare a Gaeta per tre anni. E’ il provvedimento emesso dal Questore di Latina nei confronti di quattro giovani della provincia di Caserta colpiti dal divieto di ritorno per aver partecipato a una violenta rissa lo scorso 28 luglio.Nella lite, avvenuta in pieno centro storico della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
