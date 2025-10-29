Violenta rissa durante le vacanze 4 giovani casertani nei guai

29 ott 2025

Non potranno tornare a Gaeta per tre anni. E’ il provvedimento emesso dal Questore di Latina nei confronti di quattro giovani della provincia di Caserta colpiti dal divieto di ritorno per aver partecipato a una violenta rissa lo scorso 28 luglio.Nella lite, avvenuta in pieno centro storico della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

