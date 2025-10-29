Violenta l' ex compagna e riprende l' abuso col cellulare | in carcere un 36enne siciliano

Un 36enne di Riesi è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura a conclusioni di indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che avrebbero fatto luce su «reiterate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

