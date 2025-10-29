vinicius si scusa per essere andato negli spogliatoi dopo la sostituzione nel clasico

Vinicius Jr si è scusato ufficialmente per la sua reazione durante la sostituzione nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona di domenica. Xabi Alonso, infatti, lo aveva richiamato in panchina negli ultimi minuti, ma Vinicius aveva preso male questa decisione, tanto da andarsene per alcuni minuti negli spogliatoi; quando è rientrato in panchina, non ha salutato l’allenatore. Le scuse di Vinicius Jr dopo il Clasico. Il brasiliano ha scritto sui suoi profili social: “Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico. Come ho già fatto personalmente durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

