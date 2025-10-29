Vinicius Jr si scusa per la petulanza e promette di continuare a lottare per il Real Madrid
2025-10-29 14:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’esterno del Real Madrid Vinicius Jr si è scusato per la sua petulante reazione alla sostituzione nella vittoria del Clasico di domenica contro il Barcellona. L’esterno brasiliano è stato espulso dopo 72 minuti al Santiago Bernabeu ma ha espresso il suo disappunto dicendo “Lascio questa squadra” prima di andare dritto nel tunnel. Le sue azioni, che secondo il tecnico Xabi Alonso sarebbero state affrontate internamente, hanno suscitato molte critiche e hanno minacciato di oscurare l’eccellente prestazione del Real Madrid, che li ha visti battere i loro acerrimi rivali più comodamente di quanto suggerisse il punteggio di 2-1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
? Chi ha detto che la pasta è solo un alimento? Condividerla con chi ami è un gesto semplice che unisce, accoglie, crea convivialità. È la scusa perfetta per prendersi del tempo, condividere una cena, sentire che casa è anche questo. Il 25 ottob Vai su Facebook
“Ti chiedo scusa, non avrei dovuto tradirti”: Vinicius Junior esce allo scoperto sui social dopo i rumors sulla sua relazione - Il calciatore del Real Madrid Vinícius Júnior ha diffuso un messaggio pubblico sui social network per chiarire la propria posizione in merito a vicende personali recentemente emerse online. Segnala ilfattoquotidiano.it