Vinicius Jr si scusa per la petulanza e promette di continuare a lottare per il Real Madrid

2025-10-29 14:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’esterno del Real Madrid Vinicius Jr si è scusato per la sua petulante reazione alla sostituzione nella vittoria del Clasico di domenica contro il Barcellona. L’esterno brasiliano è stato espulso dopo 72 minuti al Santiago Bernabeu ma ha espresso il suo disappunto dicendo “Lascio questa squadra” prima di andare dritto nel tunnel. Le sue azioni, che secondo il tecnico Xabi Alonso sarebbero state affrontate internamente, hanno suscitato molte critiche e hanno minacciato di oscurare l’eccellente prestazione del Real Madrid, che li ha visti battere i loro acerrimi rivali più comodamente di quanto suggerisse il punteggio di 2-1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com