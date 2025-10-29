Vincenzo De Luca verso il ritorno da sindaco e da… presidente

Tempo di lettura: 2 minuti È una campagna elettorale da Fanta politica quella che si sta consumando a Salerno in queste ore. Al di là del passaggio dei possibili candidati, domani alle 11 è previsto Cirielli con la presentazione della lista di Noi Moderati e poi nel pomeriggio arriva Roberto Fico, mentre questa mattina c’è stata la presentazione di Granato, a Salerno, più che le elezioni regionali fa notizia il possibile e orami sempre più probabile ritorno dell’ex sindaco Vincenzo De Luca sulla poltrona di primo cittadino quella che in realtà non ha lasciato del tutto. A volte indossando l’abito da sceriffo, altre da maestrino che tira le orecchie agli alunni che non hanno eseguito bene il compitino, il presidente della Regione non ha mai reciso del tutto il cordone ombelicale per quella città alla quale, come ha più volte ricordato, ha dato la vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vincenzo De Luca verso il ritorno da sindaco e da… presidente

