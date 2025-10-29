Villaggio di Coldiretti | tra laboratori per bambini fattoria didattica mercato contadino e tanto altro

29 ott 2025

Per tre giorni il centro di Pescara si trasformerà in una fattoria all’aperto. Arriva il villaggio di Coldiretti che porterà da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, da piazza Sacro Cuore a piazza Salotto passando per corso Umberto I, 50 aziende agricole in vendita diretta. Ci sarà anche un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

