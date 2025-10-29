Villa Daccò | Giù le mani dai tre alberi

La riqualificazione del parco di Villa Daccò al via e il taglio di tre alberi, si scatena la polemica. Per salvare i tre esemplari, fra cui un tasso secolare e un ginkgo biloba, una petizione online ha raggiunto quota 500 firme. E in aula, l’altra sera, il dibattito infuocato a seguito di una mozione della minoranza (Centrodestra per Gessate e Insieme per Gessate), che chiedeva "misure tecniche e progettuali" a garanzia di salvaguardia delle piante. Dalla maggioranza voto contrario, numeri e dati. Le scelte: "Fondano su relazioni redatte da professionisti qualificati e hanno un obiettivo: coniugare la tutela del patrimonio verde con le esigenze di sicurezza, fruibilità pubblica e sostenibilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

