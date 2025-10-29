Inter News 24 La centrocampista dell’Inter Women, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, si racconta nel Matchday Programme di oggi. Protagonista del Matchday Programme di oggi, la centrocampista dell’ Inter Women, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, ha condiviso il suo percorso con i canali ufficiali del club meneghino. Nata a Reykjavík nel 2001, la calciatrice islandese vanta già una carriera internazionale di rilievo, con esperienze al Bayern Monaco e al Bayer Leverkusen prima dell’arrivo alla Beneamata femminile nell’estate 2025. Karólína ha identificato nel lasciare la sua Islanda per trasferirsi in Germania e poi in Italia la sua sfida più grande, un’esperienza che ha richiesto un periodo di assestamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

Vilhjálmsdóttir svela: «Mister Piovani e le mie compagne sono fondamentali, ruberei quella caratteristica da Glionna»