Vildoza e le lesioni ai sanitari I testimoni sfilano in Questura

Bologna, 29 ottobre 2025 – Ricostruire i fatti accaduti la sera del 15 ottobre. Ascoltare testimoni e protagonisti di quel movimentato 'dopo partita'. Mentre si attende ancora la fissazione dell'udienza di convalida per i coniugi Vildoza, la Squadra mobile sta lavorando per mettere in ordine i momenti di quella sera, che hanno portato all'arresto per lesioni a personale sanitario del playmaker della Virtus e della moglie, la pallavolista Milika Tasic, rilasciati la mattina dopo su disposizione del pm Flavio Lazzarini ex articolo 121. In questi giorni, la Squadra mobile ha ascoltato, a sommarie informazioni, anche i membri dell'equipaggio della Croce Rossa rimasto coinvolto nell'aggressione.

