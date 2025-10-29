Vigor coperta corta La società è vigile

Coperta un po’ corta, qualche mugugno, eppure la Vigor è al quarto risultato utile consecutivo. Nel calcio, e nello sport in generale, il potere dei risultati è indissolubile, la miglior medicina per affrontare con raziocinio le difficoltà. La Vigor però, qualche problemino ce l’ha ed il primo riguarda il gioco espresso dalla squadra. "I risultati ci sono e ci soddisfano, purtroppo però non riusciamo ad esprimere un gioco fluido o quantomeno piacevole – spiega il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli -. Le ragioni possono esser tante, di certo gruppo e staff tecnico sono validissimi, quindi siamo fiduciosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

