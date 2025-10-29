Vignali | Canile di Fidenza serve dare seguito alle indicazioni della Ausl
Provvedere a dare seguito alle prescrizioni della Ausl, sulle criticità emerse a seguito di ispezioni nel canile intercomunale 'Terre verdiane' di Fidenza, rilevate dagli ispettori dell'Ausl di Parma. A chiederlo alla Regione Emilia-Romagna è Pietro Vignali di Forza Italia."A seguito di ispezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
?SCOMPARSO? ZONA VIGNALI a BARBANIA (To) ?BOB è scappato perché durante la passeggiata si è rotta la pettorina. Si è allontanato il 20 ottobre. Per segnalazioni contattare a qualunque ora SIG. BONINO 3391534755 oppure 3392025086 Vai su Facebook
Diocesi: mons. Vezzoli (Fidenza), serve “un cambiamento di mentalità” nella Chiesa - “Avviare un cammino di conversione, un cambiamento di mentalità, uno stile autentico nell’essere Chiesa presente nel mondo e non contro di esso”. Riporta agensir.it