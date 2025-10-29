Vigilante del supermarket ucciso a Bergamo l’omicida reo confesso | Mi spiace chiedo scusa
Bergamo, 29 ottobre 2025 – Ha preso la parola in aula per chiedere scusa, Sadate Djiram, il ventottenne del Togo a processo a Bergamo per l 'omicidio di Mamadi Tunkara. Il 36enne, nativo del Gambia, è stato ucciso con 11 coltellate il 3 gennaio scorso davanti al supermercato Carrefour di via Tiraboschi a Bergamo, dove lavorava come vigilante e dove era conosciuto con il soprannome di “ Lookman” per le treccine simili a quelle del calciatore atalantino. "Io voglio solo chiedere scusa a Tunkara e mi spiace tanto di quello che è successo. Basta", ha detto. Il ventottenne aveva confessato il delitto dopo essere stato fermato mentre in treno cercava di andare in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
