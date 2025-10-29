Vietato parlare di Duce e fascismo niente più Evola meglio JK Rowling | la riabilitazione dei giovani di Fdi è completata
Forse non ve ne siete accorti, ma i giovani di Fratelli d'Italia non sono più "neri", ma sono diventati degli appassionati conservatori o dei ferventi moderati, che amano la politica e non vogliono più sentir parlare di Duce e fascismo. Non leggono più Evola, ma Harry Potter. Questo, almeno, è quello che scrivono i giornali italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
