Vietato impiegare gli studenti in alternanza scuola-lavoro per attività ad alto rischio Fino a ieri si poteva

È servita una norma specifica per vietare l’ alternanza scuola-lavoro nelle attività a elevato rischio per la sicurezza. Gli studenti non smetteranno di andare in fabbrica, ma dovranno stare lontani dalle lavorazioni più pericolose. La novità è contenuta nel decreto approvato martedì in consiglio dei ministri dal governo Meloni: da ora in poi, le convenzioni tra scuole e imprese dovranno escludere le mansioni catalogate appunto “con rischio elevato” dal documento di valutazione aziendale. Cosa che, al contrario, era finora concessa – o meglio non era esplicitamente vietata – visto che la legge imponeva solo, in quei casi, un rapporto massimo di cinque studenti per ogni tutor aziendale e 12 ore di formazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

