Vienna riaperte le indagini sull’hostess italiana caduta dal balcone | al vaglio i racconti dei testimoni

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ipotizza, anche se non vi sono conferme, che le autorità austriache stiano ora sentendo alcuni testimoni, tra cui forse anche il fidanzato della vittima. "La cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, soprattutto viste le incongruenze fornite da lui stesso e dai testimoni", ha sostenuto il legale dei Maniscalco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

