Vienna riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco
Le autorità di Vienna hanno riaperto le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, la hostess 24enne di Palermo deceduta nella notte tra il 21 e il 22 giugno dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio in Universumstrasse, nella capitale austriaca. La giovane viveva lì con il fidanzato Elio Bargione. Il legale della famiglia, l’avvocato Alberto Raffadale, ha spiegato: «Adesso indagano parallelamente sia le autorità italiane che quelle austriache. Al momento non sappiamo cosa stiano facendo le autorità di Vienna, sicuramente stanno sentendo i testimoni, forse il Bargione. La cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, soprattutto viste le incongruenze fornite da lui stesso e dai testimoni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
