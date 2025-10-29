Vienna riaperte le indagini su morte hostess italiana
Una veduta esterna del palazzo, lungo la Universumstrasse dove, alcuni residenti, hanno scritto con bombolette spray, nei muri del palazzo "Stop Femizide", stop femminicidio, Vienna, 29 ottobre 2025. Sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi è morta dopo essere precipitata dal terzo piano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
