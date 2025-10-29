Videogiochi in uscita Novembre 2025
Introduzione Penultimo mese dell’anno, Novembre offre una grande scelta tra nuovi titoli, remaster di lusso e nuovi capitoli. L'articolo proviene da MultiSapere. 🔗 Leggi su Multisapere.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il 2026 promette di essere un anno davvero ricco di esperienze interattive dalla grafica sensazionale: ecco la nostra Top 5 dei giochi da tenere d'occhio https://www.everyeye.it/notizie/videogiochi-uscita-2026-5-titoli-grafica-incredibile-tenere-occhio-833933. Vai su Facebook
PlayStation Plus, ecco i giochi che ci lasceranno a novembre - Il colosso del gaming Sony si sta preparando per portare in veste ufficiale a novembre 2025 tantissimi nuovi titoli sul catalogo del piano in abbonamento a Play ... tecnoandroid.it scrive
Che giochi escono su PC a novembre? Call of Duty, grandi strategici e motori ruggenti - Passiamo in rassegna i videogiochi in uscita su PC nel corso del mese di novembre 2025, dal nuovo Call of Duty al ritorno di Europa Universalis ... Da everyeye.it
Novembre 2025 è un mese storico per Fortnite: l’annuncio che cambia tutto - Fortnite diventerà il gioco su cui tutti vorranno giocare quando scatterà questo aggiornamento. Come scrive videogiochi.com