VIDEO| Ruba 1400 euro in monete da 20 centesimi | erano i soldi del pedaggio del parcheggio | 39enne arrestato

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Acireale hanno denunciato un pregiudicato 39enne per furto aggravato. Il furto è avvenuto lo scorso luglio, negli uffici di una cooperativa, incaricata della riscossione del pedaggio nel parcheggio dell'ospedale “Santa Marta e Santa Venera”. In quell’occasione i militari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

