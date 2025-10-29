VIDEO| Ruba 1400 euro in monete da 20 centesimi | erano i soldi del pedaggio del parcheggio | 39enne arrestato

I carabinieri di Acireale hanno denunciato un pregiudicato 39enne per furto aggravato. Il furto è avvenuto lo scorso luglio, negli uffici di una cooperativa, incaricata della riscossione del pedaggio nel parcheggio dell'ospedale “Santa Marta e Santa Venera”. In quell’occasione i militari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it