VIDEO | I beni alimentari e le bollette si mangiano i soldi degli aretini | L' oro non lo compro più

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inflazione, che misura l'indice dei prezzi al consumo, a settembre scorso è stata dell'1,6%. A decretarlo l'Istat in base al paniere di beni stabilito per il 2025. Scendendo nel dettaglio dei dati si legge che a pesare di più è l'aumento del prezzo dei beni alimentari con un + 3,70%, seguito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

video beni alimentari bolletteVIDEO | I beni alimentari e le bollette si mangiano i soldi degli aretini: "L'oro non lo compro più" - Salgono i prezzi, restano ferme le entrate delle famiglie e così gli aretini devono rinunciare a qualche acquisto personale. Segnala arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Video Beni Alimentari Bollette