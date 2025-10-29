VIDEO | I beni alimentari e le bollette si mangiano i soldi degli aretini | L' oro non lo compro più
L'inflazione, che misura l'indice dei prezzi al consumo, a settembre scorso è stata dell'1,6%. A decretarlo l'Istat in base al paniere di beni stabilito per il 2025. Scendendo nel dettaglio dei dati si legge che a pesare di più è l'aumento del prezzo dei beni alimentari con un + 3,70%, seguito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
A settembre 2025 l'inflazione resta ferma al livello del mese precedente, all' 1,6%. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto "carrello della spesa", decelerano da +3,4% a +3,1%. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'ac
