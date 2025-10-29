VIDEO Camion in fiamme sulla Perugia-Ancona
Un camion che trasportava materiale in vetroresina è andato completamente distrutto tra le fiamme lungo la Perugia-Ancona, all'altezza di Casacastalda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
INCENDIO.....INARRESTABILE CREMA. Questa mattina alle 6.30 un camion, che viaggiava sulla 591 a Ricengo senza carico, è andato in fiamme dall'impianto frenante. L'autista ha fermato il suo mezzo, chiamato i vigili del fuoco e staccato il trattore. Il lavoro Vai su Facebook
Incidente sulla Palermo-Catania, camion in fiamme all'altezza di Polizzi Generosa https://ift.tt/gW9eMJ2 - X Vai su X
Camion in fiamme sull’autostrada: percorre 8 km avvolto dal fuoco. Dove è successo. Video - Momenti di terrore a Samsun, città della Turchia settentrionale, dove un camion carico di sostanze chimiche ha percorso circa otto chilometri completamente avvolto dalle fiamme lungo un tratto ... Secondo notizie.tiscali.it
Camion in fiamme percorre 8 km su un’autostrada in Turchia - A Samsun, città della Turchia settentrionale, un camion carico di sostanze chimiche ha percorso circa otto chilometri completamente avvolto dalle fiamme lungo un tratto autostradale. Secondo video.corriere.it
Turchia, camion in fiamme percorre 8 chilometri in autostrada, salvo l'autista; il Video - Momenti di terrore a Samsun, città della Turchia settentrionale, dove un camion carico di sostanze chimiche ha percorso circa otto chilometri completamente avvolto dalle fiamme lungo un tratto ... Riporta ilmeteo.it