VIDEO Camion in fiamme sulla Perugia-Ancona

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion che trasportava materiale in vetroresina è andato completamente distrutto tra le fiamme lungo la Perugia-Ancona, all'altezza di Casacastalda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

