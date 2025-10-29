Victoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di non essere poi così posh come si possa immaginare

Vanityfair.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto del 2001, una borsa Louis Vuitton e una rivelazione inaspettata: l’icona britannica ha raccontato il suo passato - e le scelte di stile - con autoironia e consapevolezza durante una puntata del podcast Call Her Daddy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

victoria beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di non essere poi cos236 posh come si possa immaginare

© Vanityfair.it - Victoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di «non essere poi così posh come si possa immaginare»

Scopri altri approfondimenti

victoria beckham ha ammessoVictoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di «non essere poi così posh come si possa immaginare» - Una foto del 2001, una borsa Louis Vuitton e una rivelazione inaspettata: l’icona britannica ha raccontato il suo passato - Si legge su vanityfair.it

victoria beckham ha ammessoVictoria Beckham torna a parlare del presunto affaire del marito David con l’assistente Rebecca Loos - Siamo nell'aprile 2004 quando Rebecca Loos, ex assistente personale di David Beckham dopo essere stata lice ... Scrive elle.com

victoria beckham ha ammesso"David Beckham è bello e di successo ma a letto...", la rivelazione della moglie Victoria - L'ex Spice Girls, oggi stilista di successo, ha rivelato il più grande difetto del marito, svelando così un retroscena mai raccontato fino ad oggi ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Victoria Beckham Ha Ammesso