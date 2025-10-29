Victoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di non essere poi così posh come si possa immaginare

Una foto del 2001, una borsa Louis Vuitton e una rivelazione inaspettata: l’icona britannica ha raccontato il suo passato - e le scelte di stile - con autoironia e consapevolezza durante una puntata del podcast Call Her Daddy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Victoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di «non essere poi così posh come si possa immaginare»

Victoria Beckham nel podcast Call her Daddy sulla sua infanzia: "Soffrivo di dislessia"

VICTORIA BECKHAM "Guardando i miei figli ora e il loro percorso, mi rendo conto di essere dislessica. E soffro di discalculia. Ma tutte queste cose non venivano riconosciute quando ero piccola, quindi mi chiamavano semplicemente "stupida"" "Mi ha indurito.

