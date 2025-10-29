Vibrazioni reggae ed eventi live a Bari con i Rhomanife

Il noto gruppo Rhomanife, che da decenni organizza eventi live e concerti, per diffondere gioia ed amore, a partire da venerdì 31 ottobre, alle ore 20,00, realizzerà una serie di eventi live, dj set e Love Reggae Dance Hall Party, con l'intervento e la partecipazione straordinaria di ospiti a. 🔗 Leggi su Baritoday.it