Vibrazioni reggae ed eventi live a Bari con i Rhomanife

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto gruppo Rhomanife, che da decenni organizza eventi live e concerti, per diffondere gioia ed amore, a partire da venerdì 31 ottobre, alle ore 20,00, realizzerà una serie di eventi live, dj set e Love Reggae Dance Hall Party, con l'intervento e la partecipazione straordinaria di ospiti a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Vibrazioni Reggae Eventi Live