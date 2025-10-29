Vibrazioni reggae ed eventi live a Bari con i Rhomanife
Il noto gruppo Rhomanife, che da decenni organizza eventi live e concerti, per diffondere gioia ed amore, a partire da venerdì 31 ottobre, alle ore 20,00, realizzerà una serie di eventi live, dj set e Love Reggae Dance Hall Party, con l'intervento e la partecipazione straordinaria di ospiti a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Giovedì 23 ottobre, ore 20:00, Unisciti alla festa al @jerusalempubbari! Special Love Reggae Party! #compleanno di Pino RHOMANIFE Vibrazioni reggae, energia positiva e tanto amore! Ingresso Libero Porta i tuoi amici, diffondi la gioia e vivi Vai su Facebook
FAT VIBES w/ AWA FALL Live Session - #Concerto #Dancehall #DubMusic SABATO 15 NOVEMBRE Torna l’appuntamento mensile ... https://reggae.it/events/fat-vibes-w-awa-fall-live-session… - X Vai su X