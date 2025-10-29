Viaggio tra primo e secondo ’900 | La natura del segno nelle Marche

Nella chiesa della Misericordia di San Severino, da dopodomani al 30 novembre 2025, prende forma un percorso che è insieme memoria, indagine e racconto. La mostra " La natura del segno nelle Marche. Tracce di collezionismo fra primo e secondo Novecento", curata da Maria Letizia Paiato, apre uno sguardo prezioso su un patrimonio raro: opere provenienti da collezioni private, per lo più inaccessibili, che restituiscono il valore di una storia artistica regionale fatta di esperimenti, continuità e dialoghi silenziosi. Il tema del segno – inteso come nucleo originario dell’idea e della forma – diventa il filo conduttore di un’esposizione che attraversa quasi un secolo di ricerca figurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

