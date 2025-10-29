Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Mentana è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Castel de' ceveri ora la circolazione scorrevole verso Viterbo andiamo sulla Flaminia code per traffico intenso trama di teriano in direzione di Morlupo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per chi viaggia Verso il raccordo anulare si segnalano rallentamenti tra la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il litorale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo e Vitinia sulla Cristoforo Colombo si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia Infine per i cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 23 di questa sera alle 5 di domani 30 ottobre sarà chiuso il tratto tra Anagni e Colleferro in direzione Roma interventi di rimozione di un cantiere in alternativa dopo l'uscita obbligatoria ad Anagni si consiglia di percorrere la statale Casilina e rientrare in autostrada Colleferro siamo chiusura allo Stadio Olimpico di Roma si sta ultimando il match roma-parma valido per la nona giornata del campionato di Serie A consuete discipline di traffico nell'area del Foro Italico E possibili disagi alla circolazione nella fase di deflusso dei tifosi la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

