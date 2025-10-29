Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Cassia Veientana ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza code tra via della Giustiniana e Formello in direzione di Viterbo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 a seguito della riapertura del nodo per la tangenziale est in direzione Salaria chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina rallentamenti residui tra Portonaccio e video per la tangenziale est verso il centro andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si segnalano rallentamenti per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tra Laurentina e Appia in carreggiata interna si rallenta sempre per traffico tra Cassia Veientana e Salaria per chi viaggia verso il litorale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo è Vitinia sulla stoforo Colombo si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi ricordiamo in direzione di Ostia infine il trasporto pubblico capitolino per lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano sulla ferrovia termini Centocelle Fino al prossimo 31 ottobre ultime corse da Centocelle alle ore 20 e da Termini via Giolitti alle ore 20:35 tutti i dettagli sono consultabili sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

