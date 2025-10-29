Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna code per incidente tra diramazione Roma nord Cassia Veientana poi chiude ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tra Pontina e Tuscolana e Casilina il bivio per la A24 Roma Teramo in carreggiata interna si rallenta sempre per traffico tra Cassia e Salaria Poi tra bufalotte Tiburtina e più avanti si sta in coda da Prenestina la Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 risolti due incidenti avvenuti in precedenza tra il km 5 ed il km 7 e 500 Tuttavia permangono code tra la tangenziale est e il Portonaccio Verso il raccordo anulare più avanti rallentamenti ma per traffico tra Tor Cervara il raccordo in uscita in senso opposto invece incolonnamenti Traffic il video per la tangenziale est verso il centro molto trafficata anche la Roma Fiumicino code a tratti tra il viadotto della Magliana il raccordo anulare verso Fiumicino in direzione euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma Mobilità. . #Tgm ore9 26ottobre2025 #eventi #viabilita #romamobilita Vai su Facebook
#Roma #viabilità World Food Forum, modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla. Domani Giornata mondiale dell'alimentazione https://romamobilita.it/it/node/26637 - X Vai su X
Ztl Fascia Verde, la Regione Lazio salva definitivamente i diesel euro 4 e 5 - Approvata una delibera che sancisce il via libera ai veicoli più inquinanti, altrimenti esclusi dall'accesso a partire dal 1° novembre. Secondo romatoday.it
Ztl Roma, niente blocco per le auto diesel Euro 4 e 5: via libera a misure alternative e incentivi - La Regione Lazio evita il blocco dei diesel Euro 4 e 5 a Roma: via libera a misure alternative, incentivi e investimenti. Come scrive greenme.it
Roma, niente blocco diesel euro 4 e 5 dal 1° novembre. La Regione Lazio vara nuova ztl-Fascia Verde - fascia verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel. Secondo msn.com