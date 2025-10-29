Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna code per incidente tra diramazione Roma nord Cassia Veientana poi chiude ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tra Pontina e Tuscolana e Casilina il bivio per la A24 Roma Teramo in carreggiata interna si rallenta sempre per traffico tra Cassia e Salaria Poi tra bufalotte Tiburtina e più avanti si sta in coda da Prenestina la Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 risolti due incidenti avvenuti in precedenza tra il km 5 ed il km 7 e 500 Tuttavia permangono code tra la tangenziale est e il Portonaccio Verso il raccordo anulare più avanti rallentamenti ma per traffico tra Tor Cervara il raccordo in uscita in senso opposto invece incolonnamenti Traffic il video per la tangenziale est verso il centro molto trafficata anche la Roma Fiumicino code a tratti tra il viadotto della Magliana il raccordo anulare verso Fiumicino in direzione euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 19:10