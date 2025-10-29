Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano A24 ancora disagi per chi viaggia Verso il raccordo anulare code tra la tangenziale est E Fiorentini a causa di due incidenti avvenuti in precedenza tra il km 5 e il km 7 e 500 più avanti rallentamenti per traffico tra Tor Cervara il raccordo in uscita in senso opposto invece incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra ANSA del Tevere il raccordo anulare verso Fiumicino in direzione euro invece si procede a rilento tra via della Magliana & via del melaccio ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria poi code a tratti tra Bufalotta e Prenestina è ancora tra Ardeatina e via del Mare in esterno code per incidente tra diramazione Roma nord Cassia Veientana poi code a tratti ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tra Pontina e Appia e tra Casilina e il bivio per A24 roma-teramo ora le consolari sulla Cassia traffico rallentato da Tomba di Nerone a raccordo anulare nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra il raccordo e via dei Due Ponti cambi le direzioni Anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via di Grottarossa sulla Salaria si sta in coda tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso il centro la Francesca Loiacono e altra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 18:10