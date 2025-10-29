Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est E Fiorentini in direzione del raccordo anulare a causa di due incidenti avvenuti tra il km 5 ed il km 7 e 200 in senso opposto invece incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Genzano e Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina è ancora tra Ardeatina e via del Mare in carreggiata esterna si sta in coda tra le uscite Pontina e Appia è più avanti catiline Tiburtina ora le consolari sulla Cassia traffico rallentato da Tomba di Nerone al Raccordo Anulare nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra il raccordo e via dei due entrambe le direzioni tu la Salaria si sta in coda tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso il centro infine sulla Appia è risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono rallenta In entrambe le direzioni tra il bivio per la via dei Laghi e Frattocchie da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Roma Mobilità. . #Tgm ore9 26ottobre2025 #eventi #viabilita #romamobilita Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal traffico sul Raccordo Anulare ... Scrive romadailynews.it
Ztl Fascia Verde, la Regione Lazio salva definitivamente i diesel euro 4 e 5 - Approvata una delibera che sancisce il via libera ai veicoli più inquinanti, altrimenti esclusi dall'accesso a partire dal 1° novembre. Riporta romatoday.it
Roma, niente blocco diesel euro 4 e 5 dal 1° novembre. La Regione Lazio vara nuova ztl-Fascia Verde - fascia verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel. Secondo msn.com