Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est E Fiorentini in direzione del raccordo anulare a causa di due incidenti avvenuti tra il km 5 ed il km 7 e 200 in senso opposto invece incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Genzano e Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina è ancora tra Ardeatina e via del Mare in carreggiata esterna si sta in coda tra le uscite Pontina e Appia è più avanti catiline Tiburtina ora le consolari sulla Cassia traffico rallentato da Tomba di Nerone al Raccordo Anulare nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra il raccordo e via dei due entrambe le direzioni tu la Salaria si sta in coda tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali verso il centro infine sulla Appia è risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono rallenta In entrambe le direzioni tra il bivio per la via dei Laghi e Frattocchie da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-10-2025 ore 17:25